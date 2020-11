ROMA - Diffusi dal Ministero della Salute i dati di oggi relativi all'emergenza coronavirus in Italia: 37.255 contagiati, 544 morti e 227.695 tamponi effettuati da ieri. Nelle terapie intensive si registrano +76 pazienti, mentre sono 484 i nuovi ricoverati con sintomi da ieri.Oggi in Puglia stati registrati oggi 9.745 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 1.741 casi positivi. Sono 16 i decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 649.236 test, 8.560 sono i pazienti guariti, mentre 24.000 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 33.533.