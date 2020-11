Covid, Giappone vicino a record casi

TOKYO - Il governo giapponese manterrà capacità ridotta ai grandi eventi sportivi e culturali per altri tre mesi, a causa della recrudescenza del coronavirus. Il ministro per la rivitalizzazione economica Nishimura, ha dichiarato che il numero di nuovi contagi giornalieri è aumentato nelle ultime settimane e si avvicina al suo record in 24 ore di oltre 1.600 registrato ad agosto. Oggi sono stati segnalati 1.546 casi di coronavirus, portando il totale dei casi confermati a 111.711. Ci sono stati 1.851 morti in Giappone.