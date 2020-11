Covid, Zullo: "Emiliano e Lopalco star in tv, ma poi in ambulatori e uffici al pubblico della Asl Bari nessun controllo agli ingressi"

BARI - “Domenica sera in Tv per chi gestisce la Sanità pugliese: l’assessore Pierluigi Lopalco su Rai3 e il presidente Michele Emiliano su Canale5. Li ho ascoltati attentamente… Parole di preoccupazione per l’emergenza che stiamo vivendo, seguite da raccomandazioni a gogo su come contrastare il Covid". Lo denuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia,"Poi - proseguo Zullo - se si va nelle strutture dell'ASL BARI ci si accorge che proprio in molti dei luoghi dove viene organizzata e gestita la Sanità pubblica – ambulatori, uffici aperti al pubblico etc – non vi è nessuna precauzione: nessuno che prende la temperatura, nessun triage, nessuno controllo all’ingressi, nessun dispenser di disinfettante, nessun cartello informativo".“Nei giorni scorsi avevo ricevuto una serie di segnalazioni e questa mattina ho voluto verificare di persona e ho appurato che cos? è. Per questo invito l’assessore Lopalco ad assumere immediatamente tutti i provvedimenti atti a rendere tutti i luoghi gestiti dall'ASL BARI conformi alle regole anti COVID per mettere in sicurezza lavoratori della sanità e i pazienti o gli avventori che si recano in questi luoghi. Si intervenga subito con gli organi di vigilanza, con lo stesso rigore con il quale si interviene a far rispettare le norme ai privati! Altrimenti Lopalco ed Emiliano si facciano assumere come showman televisivi e la Puglia la si affidi a persone responsabili”.