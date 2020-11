Editoria, Pd Puglia: "Il tempo stringe, Governo salvi la Gazzetta del Mezzogiorno"

BARI - “Salvare La Gazzetta del Mezzogiorno significa proteggere un parte essenziale della nostra identità. La recente decisione del Tribunale fallimentare di Bari è, in tal senso, motivo di grande preoccupazione e non ci può vedere inermi osservatori di una fine indegna per il prestigio e la storia della testata. Il Governo ha il dovere, stante la difficoltà di individuare un nuovo acquirente in tempi brevi, di intervenire con autorevolezza e tempestività, prima che 133 anni di onorato servizio a beneficio della libera informazione siano cancellati con un tratto di penna.” Lo dichiarano in una nota congiunta i parlamentari pugliesi del Partito Democratico Ubaldo Pagano, Capogruppo in Commissione Bilancio a Montecitorio, Marco Lacarra, Segretario regionale e Assuntela Messina, Presidente del PD - Puglia.“La Gazzetta del Mezzogiorno è un patrimonio irrinunciabile per il nostro Paese e, al pari di ogni altro organo di stampa, rappresenta un bene imprescindibile per la nostra democrazia. È dunque indispensabile che la sua storia continui e, con essa, che sia permesso agli oltre 200 lavoratori che ne costituiscono il cuore pulsante di preservare la loro occupazione.”“Per tali ragioni - concludono i dem - ci appelliamo al Presidente del Consiglio affinché sancisca l’Amministrazione Straordinaria della testata. Il Premier Conte, più di molti altri, conosce il valore e l’importanza della Gazzetta, un simbolo della nostra terra che non merita questo indecoroso epilogo.”