Tragedia sfiorata sui binari ad Acquaviva: Carabinieri salvano anziano non vedente e la sua badante grazie al tempestivo intervento di un giovane

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Poteva trasformarsi in una tragedia la vicenda avvenuta ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Acquaviva, dove un uomo anziano, non vedente, e la sua badante si sono ritrovati pericolosamente sui binari del treno. A evitare il peggio è stato il pronto intervento di una pattuglia dei Carabinieri, supportata dal giovane ritratto nella foto, che ha contribuito in modo decisivo al salvataggio.Stando alle prime ricostruzioni, i due avevano chiesto informazioni per raggiungere un determinato luogo, ma, a causa di un’incomprensione, si sono immessi lungo il tracciato ferroviario, percorrendo a piedi centinaia di metri senza rendersi conto del pericolo imminente.Fortunatamente, una pattuglia dei Carabinieri in servizio nella zona ha notato la loro presenza sui binari e si è immediatamente attivata. Con l’aiuto del giovane, che ha prontamente offerto il suo supporto, i militari sono riusciti a metterli in salvo pochi minuti prima dell’arrivo di un convoglio.Sul posto sono poi giunti anche i sanitari del 118 per accertarsi delle condizioni dei due malcapitati, che, seppur scossi, non hanno riportato ferite.L’episodio si è concluso senza conseguenze gravi, ma ha lasciato una forte impressione tra i presenti. Il giovane che ha contribuito al salvataggio è stato elogiato per il suo sangue freddo e il senso civico dimostrato. I Carabinieri stanno ora approfondendo la dinamica per evitare che simili episodi possano ripetersi.Un intervento tempestivo e una collaborazione efficace hanno dunque evitato il peggio: quella che poteva essere una tragedia si è trasformata in un esempio di prontezza e umanità.