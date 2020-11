Europa League: goleada per la Roma, vince anche il Napoli

(credits: As Roma Fb)



- Doppia vittoria in Europa League per l’Italia in virtù dei trionfi di Roma e Napoli. I giallorossi, dopo il pareggio contro il Cska Sofia e la vittoria in campionato contro la Fiorentina, tornano alla vittoria anche in Europa League battendo il Cluj con un netto 5-0.Una partita senza storia quella dei capitolini che hanno imposto il proprio gioco e il proprio ritmo sin dai primi minuti del match. Dopo aver omaggiato Gigi Proietti con un video proiettato sul maxi schermo durante il prepartita, la Roma liquida la pratica Cluj in mezz’ora. Dopo appena 57 secondi dal fischio d’inizio, Mkhitaryan porta i suoi in vantaggio. E’ solo l’inizio per i giallorossi che chiudono subito la partita con Ibañez che, con un colpo di testa, firma il raddoppio. E’Borja Mayoral a firmare il 3-0 che porta, poi, a casa una doppietta segnando anche la rete del 4-0. Il 5-0 definitivo, infine, porta la firma di Pedro.Dopo la sconfitta in campionato, il Napoli rialza la testa e torna a vincere battendo in rimonta il Rijeka. Gli uomini di Gattuso soffrono ma riescono comunque a portare a casa tre punti preziosi. Padroni di casa in vantaggio al 13’ con Muric. Il Napoli prova a reagire, ma senza successo. Il pareggio, infatti, arriva solo al 43’. Il 2-1 definitivo per il Napoli arriva nella ripresa con un colpo di testa di Politano che propizia l’autorete di Braut.