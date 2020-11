Il Lille schianta il Milan

(credits: Ac Milan Fb)



Nella terza giornata di Europa League, il Lille batte il Milan 3-0. In un match senza storia, in cui il Diavolo è apparso meno lucido rispetto alle ultime uscite, i francesi trovano il vantaggio con Yazici, furbo ad approfittare di una leggerezza di Romagnoli in area di rigore, e conquistare il calcio di rigore al 21'. Dal dischetto il turco spiazza Donnarumma per lo 0-1.Nella ripresa cerca di dare impulso alla manovra offensiva facendo entrare Calhanouglu e Leao per Krunic e Castillejo apparso abulico, ma la manovra non decolla ed al 55' è il solito Yazic che calcia alla distanza approfitta di un'incertezza di Donnarumma, sul rimbalzo del pallone per il 0-2 del Lille. Gli ospiti non sembrano domi e al 58' Yazici realizza la sua tripletta approfittando di un corridoio centrale per calciare sul secondo palo, dove il portiere rossonero non può arrivarci.