Festival del Cinema Europeo: gli appuntamenti in programma del 5 novembre

LECCE - Continuano le anteprime al Festival del Cinema Europeo, che in questa XXI edizione presenta l’intero programma esclusivamente online. Nella giornata di domani sarà presentato in anteprima mondiale il documentario Rock the world di Federico Giannace, della sezione Cinema e Realtà, disponibile sulla piattaforma del Festival dalle 20:00 del 5 novembre fino alle 20:00 del giorno successivo.Anche il consueto appuntamento pomeridiano del Festival è dedicato all’anteprima mondiale; dalle 18:00 si collegheranno in diretta streaming i protagonisti del progetto musicale insieme a Richie Stephens direttamente dalla Giamaica per un incontro moderato da Lampa Dread che si arricchirà degli interventi di illustri ospiti. Come sempre l’incontro è visibile su www.festivaldelcinemaeuropeo.com e sui canali social del Festival seguendo gli hashtag #fce2020 #festivaldelcinemaeuropeo.Rock The World è il primo tributo al connubio musicale e creativo italo-giamaicano; nel 2015 Richie Stephens, cantante e producer giamaicano vincitore di un Grammy, inizia a discutere con il duo di produttori e cantanti reggae italiani Rankin Lele e Papa Leu circa una nuova missione musicale. In un momento in cui complessi mashup musicali e incroci di generi sono la norma, loro prediligono la semplicità delle dolci sonorità ska e l’incrocio tra culture. Nella Richie Stephens & Ska Nation Band la Jamaica e l’Italia si uniscono nel glorioso nome della musica Ska. Nell’aprile 2016, in un momento propizio, Richie Stephens & the Ska Nation Band pubblicano il loro primo album Internationally, inaugurando una scia di performance infuocate, dal palco del Jamaica Sumfest nel 2017 alla partecipazione al Summerjam in Germania nel 2018.Si ricorda, inoltre, che il film L’Immortale di Marco D’Amore, regista in corsa per il XI Premio Mario Verdone, è disponibile on demand solo il 5 novembre. Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall'acqua si confondono con le urla della gente in fuga. È il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentresopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un'educazione criminale che l'hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l'Immortale.Domani è anche l’ultimo giorno per poter vedere IL SUONO DELLA VOCE di Emanuela Giordano.Il Festival del Cinema Europeo rinnova anche quest’anno l'intento di valorizzare la funzione formativa del cinema e la sua capacità di alimentare uno scambio proficuo di idee e una consapevolezza più matura rispetto a problematiche di grande attualità.Tra gli obiettivi formativi rientrano: sottolineare la contrapposizione tra linguaggio filmico e linguaggio verbale, che porta a distinguere l’esperienza dello spettatore da quella del personaggio; approfondire i molteplici aspetti e campi di indagine cui può prestarsi una riflessione sulle origini, la valenza culturale, le implicazioni sociologiche di un’opera cinematografica; l’educazione a pensare attraverso immagini e l’abilità di coglierne la funzione e i significati attraverso una fruizione consapevole dei film, stimolata da un incontro-dibattito che segue a ogni proiezione.Al contempo, il Festival intende rendere gli studenti partecipi degli appuntamenti più importanti (omaggi ed eventi speciali), dedicando loro delle proiezioni mattutine con i protagonisti dell’edizione in corso.Christian De Sica, Elio Germano, Krzysztof Zanussi, Alessandro Piva, Fatih Akin, Bertrand Tavernier, Milena Vukotic, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Carlo Verdone, Kim Rossi Stuart, Jasmine Trinca, Alessandro Siani sono alcuni degli ospiti più illustri che hanno presenziato i matinée nelle ultime edizioni.venerdì 6 novembre, Liceo Artistico e Coreutico "Ciardo Pellegrino", film QUALCOSA NELL’ARIA di Olivier Assayas; sabato 7 novembre, Liceo Scientifico "Giulietta Banzi Bazoli", film BANGLA di Phaim Bhuiyan; sabato 7 novembre, Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri", film BANGLA di Phaim Bhuiyan; sabato 7 novembre, Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri", film ROCK THE WORLD di Federico Giannace;I film si vedranno sulla piattaforma del Festival ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com e gli incontri si terranno online sulle piattaforme delle scuole per la didattica a distanza.