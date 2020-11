Genoa-Roma 1-3: tripletta di Mkhitaryan, vittoria per Fonseca

(credits: As Roma Fb)



- La Roma di Fonseca, dopo la vittoria in campionato contro la Fiorentina e quella in Europa League contro il Cluj, non si ferma più e, in campionato, porta a casa una nuova vittoria battendo in trasferta il Genoa. Un 3-1 netto per i giallorossi che ringraziano Mkhitaryan, autore di una tripletta. Tre punti importanti per i capitolini che stanno trovando sempre di più il proprio gioco.Anche senza Dzeko, positivo al covid, la Roma conquista i tre punti della vittoria e il terzo posto in classifica. I giallorossi partono subito forte con una traversa di Mkhitaryan che viene fermato da un super Perin. La Roma, poi, deve fare i conti con l'infortunio di Spinazzola. A sbloccare il risultato, poco prima dell'intervallo, è proprio Mkhitaryan con un colpo di testa. Il Genoa acciuffa il pari con Pjaca su assist di Scamacca, ma la Roma torna in vantaggio ancora con Mkhitaryan che si trasforma in centravanti firmando prima il 2-1 e poi chiudendo definitivamente la partita siglando il 3-1.Fonseca conquista così il sesto risultato utile di fila in campionato salendo così al terzo posto.