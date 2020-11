Germania, possibili restrizioni per altri 4-5 mesi

BERLINO — Secondo il ministro dell’Economia tedesco,, la Germania potrebbe prolungare le misure restrittive per altri quattro-cinque mesi. “I numeri dei contagi sono ancora troppo alti - ha dichiarato - molto più alti anche di due settimane fa”, ha detto Altmaier in vista della riunione del suo governo in programma domani per valutare. La Germania sta attuando all’inizio del mese un `lockdown soft, con la chiusura di bar, ristoranti, palestre e altre strutture ricreative ma con scuole e negozi ancora aperti.