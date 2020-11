Incidenti stradali, Perrini: “L’ennesima vittima fra Palagianello e Mottola, non si perda tempo con i lavori”

BARI - “L’ennesimo incidente mortale, avvenuto ieri, riporta l’attenzione sulla insicurezza delle nostre strade provinciali, questa volta la Palagianello-Mottola, una strada interna e dissestata ma molto trafficata anche da mezzi pesanti e autobus. Le parole di rito di condoglianze alla famiglia del defunto e di pronta guarigione al ferito ricoverato al Santissimo Annunziata non possono bastare. Come non può bastare ricordarsi solo dopo ogni incidente della sicurezza stradale". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini."Invito tutti gli enti interessati - prosegue Perrini - ad approfittare di questo periodo di semi lockdown per sistemare e mettere a norma tutte le strade. Ci sono voluti anni per vedere finalmente iniziare i lavori per le rotatorie dell’estramurale di Palagiano. Ora si proceda rapidamente con tutte le altre, non si perda tempo. Forse è il caso di ricordare che purtroppo anche con l’epidemia gli incidenti non si cancellano, sottolineando quanto possa essere rilevante in casi come questo la disponibilità di soccorsi e ospedali quanto più liberi e di prossimità”, conclude.