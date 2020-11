Drive Through a Bari

- La provincia di Bari rafforza le sue difese contro il coronavirus, installando 4 Drive Through. Due di questi verranno posti nello spiazzo della Fiera del Levante, un altro a Conversano e Grumo Appula. Ogni postazione è composta da due infermieri e un medico della Marina Militare. I presidi sono organizzati grazie alla collaborazione della Protezione Civile e l'Asl di Bari, che ha commentato l'iniziativa: "L'attivazione dei nuovi drive through - che consente ai cittadini di effettuare il tampone direttamente in auto in piena sicurezza - permetterà di incrementare la capacità erogativa dei test molecolari nelle tre aree - metropolitana, nord e sud".