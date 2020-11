Legionella al Policlinico di Bari, Gruppo Fi: “Emiliano e Lopalco riferiscano in Consiglio regionale”

BARI - “Il caso dei cinque decessi per legionella al Policlinico di Bari, al centro di un’inchiesta della magistratura, è di gravità indiscussa ed esprimiamo la nostra sincera vicinanza alle famiglie delle persone contagiate e decedute proprio in un luogo in cui avrebbero dovuto ricevere assistenza e cure". Così in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia"La magistratura - proseguono i consiglieri forzisti - farà il suo lavoro, individuando eventuali responsabili che hanno omesso di adottare contromisure necessarie ‘in materia di prevenzione’ adempiendo alle linee guida previste. Accanto alle responsabilità dinanzi alla giustizia, però, ci sono quelle politiche ed è per questo che chiediamo al presidente Emiliano (assessore alla Sanità all’epoca dei fatti contestati) e all’attuale assessore Lopalco di venire in Consiglio regionale a relazionare sulla situazione. Non possiamo sottovalutare che per adesso sia stata concessa la facoltà d’uso dei padiglioni Chini e Asclepios, ma che potrebbero addirittura essere chiusi proprio in un periodo di grande affanno per le strutture ospedaliere regionali. Di tutto questo, la Giunta deve dare conto ai cittadini e alle famiglie delle persone decedute”, concludono.