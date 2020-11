Maltempo: allerta arancione sulla Puglia

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalla tarda serata di oggi, sabato 28 novembre, e per le successive 24 – 30 ore, si prevedono: - precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata, Puglia e Campania, in estensione dalla mattina di domani, domenica 29 novembre ad Abbruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. - venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, su Basilicata e Puglia in estensione, dalla mattina di domani 29 novembre, ed in progressiva rotazione dai quadranti orientali, ad Abbruzzo e Molise. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.E' prevista la possibilita’ dalle ore 20,00 del 28 novembre, e per le successive 24 ore, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità. Venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali.Pertanto dalle ore 20,00 del 28 novembre e per le successive 24 ore e' prevista allerta arancione/gialla per rischio idrogeologico, idrogeologicoper temporali, vento, su tutta la Puglia.