Ospedale Murgia, Lacatena (FI): "Senza percorsi separati per pazienti covid. No alla chiusura della struttura"

BARI - “14 casi Covid, 5 sospetti ed altri pazienti non contagiati ma ricoverati per altre patologie senza percorsi separati tali da garantirne la sicurezza: è quanto sta accadendo al pronto soccorso dell’ospedale della Murgia, tanto da far richiedere al dirigente medico la chiusura temporanea. È il risultato prevedibile dell’impreparazione con cui è stata gestita l’emergenza Covid nei mesi scorsi, laddove era doveroso organizzare dei percorsi separati per i pazienti contagiati in tutte le strutture sanitarie. Ora, l’ospedale rappresenta una risorsa per il territorio dell’Alta Murgia e chiediamo l’intervento del direttore generale della Asl Bari affinché si garantisca la continuità dell’assistenza sanitaria con tutti gli interventi di potenziamento necessari. Non posso immaginare la chiusura della struttura, sia pure temporanea, perché in questo caso qualcuno avrebbe responsabilità precise di cui dar conto alla comunità”. Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia,