Pooh più soli senza Stefano D'Orazio

All'indomani della morte di Stefano D'Orazio, nel tributare l'omaggio al celebre batterista dei Pooh, la Rai ha riportato alla memoria del pubblico, la vittoria ottenuta dallo stesso gruppo musicale nell'edizione n.40 del Festival di Sanremo. E, ironia della sorte, per quello strano quanto brutto scherzo del destino, a 30 anni di distanza dall'esecuzione di "Uomini soli", i Pooh (si perdoni il gioco di parole) sono più soli, per la perdita di un loro fratello, come da loro stessi definito a stretto giro dal suo decesso.A piangere Stefano D'Orazio non è solo la numerosa platea degli appassionati dei Pooh ma anche (e non è una banalità) l'intera storia della musica leggera italiana, alla luce dell'ampio repertorio prodotto in oltre 50 anni di attività artistica.