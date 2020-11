Quando Maradona giocò al Della Vittoria

(credits: 'Il grande calcio' Fb)



Il Bari e il Napoli di Diego Armando Maradona. Una relazione che, per ragioni cronologiche, conduce inevitabilmente e direttamente allo stadio della Vittoria. Furono 3 le gare disputate dal Pibe de Oro presso il glorioso impianto barese con un bilancio da tripla. Il debutto del fuoriclasse argentino a Bari, il 1 dicembre 1985, coincise con l'esposizione della Coppa del Mondo a Bari, conquistata con la sua Argentina in Messico nel Mondiale del 1986.Al Della Vittoria, il Napoli vinse per 2-1, dopo essere passato in svantaggio per la rete barese siglata al 3' da Sola. Tre anni dopo, nella serata del 24 agosto 1988, in un incontro valido per la Coppa Italia, Maradona conobbe l'amarezza della sconfitta, con il Bari che si impose per 2-0. Andò meglio il 10 dicembre 1989 quando, in un Della Vittoria prossimo al pensionamento, il Napoli di Maradona pareggiò all'83 con Careca per il definitivo 1-1, dopo essere passato sotto di una rete con il momentaneo 1-0 siglato per il Galletto da Paolo Monelli, al 7' del primo tempo.