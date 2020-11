Rafa Nadal senza limiti: raggiunte le 1.000 vittorie in carriera

Questo successo pone Nadal tra i più grandi della storia del tennis. Meglio di lui hanno fatto solo tre tennisti a livello mondiale. Il ceco Ivan Lendl con 1068 vittorie. Lo svizzero Roger Federer con 1242 successi. L’americano Jimmy Connors con 1274 vittorie. Nadal è il numero 2 del mondo nella classifica ATP di tennis maschile.

Lo spagnolo Rafa Nadal ha ottenuto la vittoria numero 1000 nella sua carriera. Il tennista di Maiorca ha conquistato questo prestigioso traguardo superando negli ottavi di finale del torneo di Parigi Bercy in Francia in tre set, 4-6 7-6 6-4 l’altro spagnolo Feliciano Lopez e qualificandosi per i quarti di finale.