ANKARA - Record di casi e vittime di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Turchia, dove i nuovi malati registrati sono stati 7381 e i morti 161, per un totale di 460.916 contagi e 12.672 decessi confermati dall’inizio della pandemia. I casi resi noti da Ankara non includono i pazienti positivi ma asintomatici. I ricoverati in gravi condizioni aumentano a 4543. I nuovi guariti sono invece 3678 e arrivano a 381.569.