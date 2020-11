Ricciardi: "Rallenta aumento casi, perseverare con misure"

ROMA — Il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma, Walter Ricciardi, è intervenuto questa mattina alla trasmissione "Agorà" su Rai3: "C'è un rallentamento dell'aumento dei casi e l'esperienza ci insegna che segue un appiattimento. Dobbiamo perseverare, le misure stanno funzionando. Quando ci sarà una diminuzione, inizieremo a parlare di aperture". E sul rischio di una terza ondata: "Sarebbe insostenibile per i nostri ospedali. La pressione è terribile in tutta Italia. Soltanto questo mese si sono contagiati 27mila tra medici e infermieri. È necessario ridurre la mobilità. Bisogna fare le cose che servono, ma per il prossimo mese tutto il resto deve essere limitato". Per quanto riguarda l'obbligatorietà vaccinale contro Covid-19, per il momento Ricciardi ritiene giusto "affrontare la strada della volontarietà per gli adulti". Per poi precisare che se per cause di ordine pubblico un Paese non dovesse essere in grado di raggiungere le percentuali necessarie all'immunità di gregge, andrebbero valutate altre strade.