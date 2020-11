G20, Conte: "Persone, pianeta e prosperità al centro della presidenza italiana"

(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2020 - "L'Italia è pronta ad assumere la Presidenza G20 e guidare la comunità internazionale verso una ripresa sostenibile e inclusiva. Affronteremo le principali sfide globali mettendo le persone e il pianeta al centro della nostra agenda, per costruire un futuro di prosperità per tutti". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento in occasione del passaggio di consegne dalla Presidenza saudita del G20 Riyadh summit a quella italiana.