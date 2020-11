Salento meraviglioso: il tonno rosso gioca con la barca...

E l’emozione regalata dalle riprese di oltre un minuto e le esclamazioni di stupore dei naviganti è anche la nostra, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, anche perché le coste amene del Salento che dimostra di essere circondato da un mare ancora “vivo” ci continuano a regalare emozioni indescrivibili e che solo questi racconti visivi possono farci comprendere.





Un mare da tutelare e per il quale tutti, a partire dalle istituzioni e comunque dai singoli cittadini, ci dobbiamo impegnare a salvaguardare per poter continuare ad ammirare e rendere fruibili anche per il futuro scene come quelle vissute dall’equipaggio negli scorsi giorni.

LECCE - Non un delfino ma un tonno rosso che gioca con la barca. Un’esperienza più unica che rara quella vissuta Sabato alle ore 12:00 circa sulla rotta di Gallipoli, Sant’Andrea - Baia Verde, dai passeggeri di una barca nelle acque prospicenti la Penisola Salentina e che è stata immortalata in un video nel quale si può ammirare un bell’esemplare di Thunnus thynnus - è questa in realtà la denominazione scientifica – che insegue l’imbarcazione incurante della presenza umana.