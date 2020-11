Serie B: il Lecce vince 3-1 al Via del Mare col Pescara

Nel secondo tempo al 4’ il Lecce raddoppia con Coda, tiro di destro su cross di Mancosu. Al 21’ la squadra di Massimo Oddo riapre la partita con Maistro, tiro da fuori area. Al 29’ i pugliesi segnano il terzo gol con Stepinski, tiro in diagonale. Primo successo al “Via del Mare” per il Lecce. I salentini hanno 9 punti in classifica. Nella settima giornata giocheranno domenica 8 Novembre alle 21 in trasferta contro l’Entella.

- Nel posticipo della sesta giornata di andata di Serie B il Lecce vince 3-1 in casa contro il Pescara. Nel primo tempo i salentini vanno vicini al gol con Coda. Al 13’ passano in vantaggio con Stepinski, tiro al volo. Gli abruzzesi insidiosi con Maistro. Coda sfiora la rete. Mancosu non concretizza una buona occasione. Coda crea problemi alla difesa del Pescara.