BARI - Cambia nuovamente l'ora della gara fra Bari e Juve Stabia. L'incontro valido per la nona giornata del girone C di Serie si giocherà alle ore 17.30 e non più alle ore 15 di domenica 8 novembre 2020 allo stadio San Nicola in Bari. Si è reso necessario il ritorno all'orario inizialmente fissato dalla Lega Pro, a seguito di un caso di positività al Covid-19, riscontrato in un calciatore del club campano.