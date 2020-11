(credits: Ssc Bari Fb)







Nel secondo tempo i galletti aumentano i ritmi di gioco. Candellone non concretizza due buone occasioni. Maita crea problemi alla difesa del Foggia. Al 43’ i dauni restano in dieci. Espulso Salvi per un duro fallo su Celiento. Prima sconfitta per il Bari che resta a 14 punti. Seconda vittoria per il Foggia dopo quella per 2-0 in casa col Potenza.

- Nell’ottava giornata di andata del girone C di Serie C il Bari perde 1-0 a Foggia. Nel primo tempo i biancorossi vanno vicini al gol con Antenucci. La squadra di Marco Marchionni propositiva. Naessens pericoloso. Al 30’ Antenucci colpisce il palo. La gara è sospesa per otto minuti per un guasto all’impianto di illuminazione dello Stadio “Pino Zaccheria”. Al 41’ il Foggia passa in vantaggio con Curcio su rigore dato per un fallo di Sabbione sullo stesso Curcio.