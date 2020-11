Serie A: Lazio e Juventus non vanno oltre l'1-1

(credits: Juventus via Fb)



Nel lunch match della settima giornata, Lazio e Juventus hanno ottenuto un punto per ciascuna, concludendo la gara sull'1-1. I biancocelesti, privi di Immobile e Lucas Leiva per positività al Covid, hanno raggiunto il pareggio nei minuti finali. Ci ha pensato ancora Ronaldo a sbloccare il risultato al 15’ con un tiro dal limite dell’area, sfruttando un cross di Cuadrado. Gli uomini di Pirlo non sono riusciti a mettere al sicuro il risultato e hanno subito il pareggio al 95’, all’ultima azione della partita. Caicedo è stato abile a girarsi in area e battere Szczesny.