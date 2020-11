Ssc Bari, 2 calciatori positivi al Covid-19

Due calciatori della SSC Bari sono risultati positivi al COVID. E' quanto rilevato quest'oggi, al termine del consueto ciclo settimanale effettuato con tamponi e test sierologici, imposto dalla Società e quindi non attualmente previsto dal protocollo Figc. Entrambi i tesserati sono stati posti in isolamento domiciliare.Inoltre, nella nota diramata dal rispettivo Ufficio Stampa, la SSC Bari informa che effettuerà a stretto giro, un nuovo ciclo di tamponi per monitorare al meglio l'evoluzione della situazione, sotto la stretta sorveglianza dello staff sanitario societario.La notizia delle prime positività rilevate nel club biancorosso, durante l'attuale stagione sportiva, giunge alla vigilia del delicato confronto con la Juve Stabia in programma al San Nicola, alle ore 15 di domenica 8 novembre.