Stati generali M5S, Conte: “Quando si governa avere coraggio di cambiare idee”

(Agenzia Vista) Roma, 15 Novembre 2020 - “Nella sfida con il Covid la presenza del m5s porta contributo determinante, soprattutto in protezione sociale. Tutta la maggioranza fa sforzo per fronteggiare l’emergenza, assumendosi la responsabilità di decisioni dolorose e impopolari. Tante le volte che ho dovuto prendere decisioni impopolari: a volte anche non in linea alle vostre posizioni. Nella vita politica ci si imbatte nel dilemma tra la coerenza e la possibilità di cambiare opinione. Quando governo si affronta la complessità e bisogna avere intelligenza e coraggio di cambiare le idee”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un video messaggio da Palazzo Chigi agli Stati Generali del Movimento 5 Stelle. /