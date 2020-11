(credits: Ssc Bari)







Al 22’ i biancorossi rimangono in dieci. Espulso Perrotta per doppia ammonizione. Al 43’ la Ternana realizza il terzo gol con Furlan, tiro da pochi metri su cross di Falletti. Seconda sconfitta per il Bari, la prima in casa. I pugliesi sono secondi in classifica con 20 punti. La Ternana è prima con 27 punti.

- Nell’undicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Bari perde 3-1 in casa contro la Ternana. Nel primo tempo al 20’ gli umbri passano in vantaggio con Partipilo, tiro in diagonale su passaggio di Falletti. Al 41’ Ciofani pareggia con un tiro al volo su cross di Marras. Nel secondo tempo al 1’ la squadra di Cristiano Lucarelli passa in vantaggio con Partipilo, tiro a porta vuota.