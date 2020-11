Stop allo sci, Salvini: “Se situazione sotto controllo apriamo impianti. Se ancora emergenza no”

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre - “Se fra un mese ci sarà situazione sanitaria sotto controllo non si capisce perché si debbano chiudere gli impianti. Se sarà ancora emergenza stiamo chiusi in casa. Ci sono in ballo decine di migliaia di posti di lavoro” sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini alla conferenza stampa in Senato di presentazione del progetto “Droga Zero”.