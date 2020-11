Tennis: Simona Halep positiva al Covid-19

La ventinovenne Halep ha giocato la sua ultima partita del 2020 al torneo del Roland Garros di Parigi in Francia dove venne eliminata il 4 Ottobre negli ottavi di finale dalla diciannovenne polacca Iga Swiatek in due set, 6-1 6-2. La rumena in questa stagione ha vinto il 21 Settembre gli Internazionali d’Italia a Roma superando in finale la ceca Karolina Pliskova, per il ritiro dovuto all’infortunio della stessa Pliskova nel secondo set sul 2-1 per la Halep. La rumena aveva vinto 6-0 il primo set.

La tennista rumena Simona Halep è risultata positiva al Covid 19. Sta bene, ha leggeri sintomi. E’ in isolamento a casa dove rimarrà dieci giorni. Sarà seguita e monitorata ogni giorno dai medici fino alla sua completa guarigione. Non giocherà quasi sicuramente a Novembre il torneo WTA di Linz in Austria.