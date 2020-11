Zaia firma nuova ordinanza anti-Covid

Viene inoltre confermata la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica e specificato il numero massimo di clienti permessi nel punto vendita, in base alla superficie. Nelle code di attesa va rispettata la distanza di un metro e devono essere gli stessi gestori dell'esercizio commerciale a indicare la capienza massima e garantire il rispetto dei parametri. In caso di violazione, può essere disposta anche la chiusura dello stesso esercizio. Solo un componente per famiglia può entrare al supermercato e, come nella precedente ordinanza, è fortemente raccomandato riservare le prime due ore di apertura agli over 65. Per bar e ristoranti, dalle ore 15 alla chiusura, il servizio è solo al tavolo, non è permessa nessuna forma di buffet, e va rispettata la distanza minima di un metro per cliente e un numero massimo di quattro persone non conviventi sedute allo stesso tavolo.





ROMA - Il presidente della Regione Veneto,, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione Civile di Marghera, ha illustrato una nuova ordinanza: "L'ho firmata oggi, entrerà in vigore domani e durerà fino al 4 dicembre. È in linea con la precedente e conferma misure anti assembramento: al momento non siamo in grado di permetterci allentamenti. Se da domani al 4 dicembre, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm, ci fosse un calo dei parametri, l'Rt innanzitutto, potremmo decidere qualche minimo allentamento, soprattutto per le attività che stanno soffrendo di più. L'ordinanza conferma l'obbligo della mascherina, ovunque fuori di casa. Le attività motorie e sportive sono permesse solo nei parchi pubblici e in spazi aperti. Ribadito il divieto di passeggiate nei centri storici delle città, nelle località di mare e montagna, dove abitualmente si registrano affollamenti".