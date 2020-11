Fauci: "Prossimi mesi saranno terribilmente dolorosi"

NEW YORK - "Le vaccinazioni contro Covid-19 potrebbero cominciare tra il 12 e il 15 dicembre negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Questo dovrebbe spingerci ad adottare subito con maggior serietà le misure per frenare i contagi. Quanto state facendo in Italia è giusto, ma forse bisognerà tenere chiusi bar e ristoranti, e passare il Natale a casa solo con i familiari stretti". Queste le parole del direttore dell'Istituto Usa per le Malattie infettive, che ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa. "C'è ancora un po' di confusione sui dosaggi di AstraZeneca, è prematuro giudicare. Pfizer, invece, ha chiesto l'autorizzazione d'emergenza e presto lo farà anche Moderna".Alla domanda sull'efficacia dei vaccini russi e cinesi, il medico risponde: "Servono dati che io non ho visto". Fauci ritiene che il ritorno alla normalità ci sarà "quando avremo vaccinato la maggioranza della popolazione che ha intenzione di farlo, tra la primavera e l'estate. In autunno non saremo ancora alla normalità completa, e i prossimi mesi, fino a febbraio, saranno terribilmente dolorosi". Inoltre, si esprime anche sulle misure adottate dall'Italia, ritenendo "non necessario chiudere il Paese completamente. Bisognerebbe tenere aperte le scuole, mentre lasciare aperti bar, ristoranti e palestre è una grande fonte di infezione".