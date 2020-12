FRANCESCO LOIACONO - Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell’Ascoli. Subentra a Delio Rossi, esonerato dopo la sconfitta 2-0 fuori casa contro il Monza nella quattordicesima giornata di andata di Serie B. Il proprietario della società marchigiana Giacomo Pulcinelli ha deciso di cambiare. Il tecnico in seconda è Simone Baroncelli. Il preparatore dei portieri Amedeo Perazzuolo.

Il preparatore atletico Cristian Bella. Delio Rossi, arrivato ad Ascoli il 29 Novembre al posto di Valerio Bertotto, ha ottenuto un solo punto in 6 partite. L’Ascoli è penultimo in classifica con 6 punti. L’obiettivo è raggiungere la salvezza. Sottil debutta sulla panchina della squadra marchigiana nella quindicesima giornata di andata, domenica 27 Dicembre in casa contro la Spal.