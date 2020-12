Basket, Champions: la Fortitudo Bologna perde 82-54 fuori casa col Bilbao

(Pixabay) FRANCESCO LOIACONO - Nel girone F di Champions di basket maschile la Fortitudo Bologna perde 82-54 fuori casa contro gli spagnoli del Bilbao. Primo quarto, Banks 6-5 per gli emiliani. Jenkins, 12-8 per gli spagnoli. Banks tiene in partita Bologna, ma 12-11 Bilbao. Kljajic, 19-16. Gli spagnoli prevalgono 19-18. Secondo quarto, Brown 23-20 Bilbao. Miniotas,27-20. Tripla di Brown, 33-20. Kljajic, 38-22.

Huskic, Bilbao si impone di nuovo 41-28. Terzo quarto, ancora Huskic 42-28 per gli spagnoli. Miniotas, 53-36. Rousselle, 59-39. Zyskowski, Bilbao trionfa 63-39. Quarto quarto, Brown 65-39 per gli spagnoli. Tote mantiene in gara gli emiliani, però 68-46 Bilbao. Reyes, 78-52 per la squadra avversaria. Kulboka, gli spagnoli vincono questo quarto e 82-54 tutta la partita.

Netta sconfitta per la Fortitudo Bologna. E’ ultima in classifica con 0 punti. Migliori marcatori, negli emiliani Tote 14 punti e Banks 13. Nel Bilbao Brown 17 punti e Huskic 11. Nel prossimo turno la Fortitudo Bologna giocherà martedì 12 Gennaio 2021 alle 20,30 in casa contro i turchi del Karsiyaka.