Basket. Champions: l'Happy Casa Brindisi vince 92-80 fuori casa con l'Ostenda

Nella terza giornata del girone H di Champions di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 92-80 fuori casa contro i belgi dell’Ostenda. Primo quarto, Perkins 8-2 per i pugliesi. Harrison, 16-8. Bell, 22-11. Harrison, 26-14. Willis, Brindisi prevale 28-18. Secondo quarto, Gaspardo 40-22 Happy Casa.

Visconti, 41-27. Perkins, 55-36. Bell, Brindisi si impone di nuovo 58-36. Terzo quarto, Gaspardo 60-36 per la squadra allenata da Frank Vitucci. Thompson, 70-48. Harrison, 75-52. Krubally, Brindisi trionfa 77-58. Quarto quarto, Bell 81-70 Happy Casa. Harrison, 84-76. Bratanovic mantiene in gara l’Ostenda, ma 86-77 per i pugliesi. Thompson, 89-80. Harrison, Brindisi vince questo quarto e 90-82 tutta la partita.

Successo meritato per l’Happy Casa. E’ prima in classifica con 5 punti insieme agli spagnoli del San Pablo Burgos. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison 21 punti e Willis 17. Nei belgi Schwartz 16 punti e Mwema 11. Nella quarta giornata l’Happy Casa Brindisi giocherà martedì 22 Dicembre alle 20, 30 in casa contro i belgi dell’Ostenda.