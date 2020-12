Serie B: dal 2021/2022 tre retrocessioni

Dalla stagione 2021/22 ci saranno tre retrocessioni dalla Serie B. Lo ha deciso ieri l’Assemblea di Lega di Serie B che si è riunita in video conferenza. Cambio di format dalla prossima stagione. Non saranno più quattro, ma tre le squadre che retrocederanno in Serie C.

Il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata dopo questa decisione, ha informato l’Assemblea sulle trattative con l’Aia e la Can per la possibile introduzione definitiva del Var nei play off e play off in questa stagione e dal prossimo Campionato. L’Aia dovrà tenere dei corsi per preparare gli arbitri e i guardalinee ad utilizzare con precisione il Var in Serie B.