Basket, Eurocup: la Reyer Venezia perde 83-76 in casa col Bourg

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone A di Eurocup di basket maschile la Reyer Venezia perde 83-76 in casa contro i francesi del Bourg. Primo quarto, Casarin 13-10 per la squadra veneta allenata da Walter De Raffaele. Omic, i francesi prevalgono 22-15. Secondo quarto, Peacock 37-23 Bourg. Chappell tiene in partita Venezia, ma 39-25 per i francesi. Andjusic, Bourg si impone ancora 42-34. Terzo quarto, di nuovo Andjusic 52-39 per i francesi.



Chappell mantiene in gara la Reyer, però 60-55 Bourg. Peacock, i francesi trionfano 66-60. Quarto quarto, Aseric 71-64 Bourg. Andjusic, 76-71. Peacock, i francesi vincono questo quarto e 83-76 tutta la partita. Sconfitta immeritata per la Reyer Venezia. E’ quinta in classifica con 4 punti. Migliori marcatori, nei veneti Daye 23 punti e Chappell 17. Nel Bourg Andjusic 27 punti e Allen 19. Nel prossimo turno la Reyer Venezia giocherà martedì prossimo 8 Dicembre alle 20,30 in casa contro gli spagnoli del Joventut Badalona.