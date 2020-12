Basket, Eurocup: la Reyer Venezia perde 108-74 fuori casa col Bahcesehir

(via Reyer Venezia Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel girone A di Eurocup di basket maschile la Reyer Venezia perde 108-74 fuori casa contro i turchi del Bahcesehir. Primo quarto, Stone 5-4 per i veneti. Akpinar, 14-13 per i turchi. Tonut, la Reyer prevale 21-19. Secondo quarto, Akyazili 28-25 Bahcesehir. Tonut con una tripla tiene in gara Venezia, ma 37-32 per i turchi. Green, 49-43 Bahcesehir.

I turchi si impongono 54-43. Terzo quarto, Jones 66-55 per la squadra avversaria. Green allunga per i turchi, 70-55. Ylmaz il Bahcesehir trionfa 84-58. Quarto quarto, Robinson 95-65 per i turchi. Aldridge, 100-66. Robinson, 104-73. Ylmaz, i turchi vincono questo quarto e 108-74 tutta la partita. Netta sconfitta per la Reyer Venezia. E’ ultima in classifica con 4 punti.

Migliori marcatori, nella Reyer Venezia Tonut e Fotu 21 punti. Nel Bahcesehir Jones 26 punti e Green 21. Nel prossimo turno la Reyer Venezia giocherà martedì 29 Dicembre alle 20,30 in casa contro i serbi del Partizan Belgrado.