Basket, Eurocup: la Reyer Venezia perde 79-59 in casa col Partizan Belgrado

FRANCESCO LOIACONO - Nella settima giornata del girone A di Eurocup di basket maschile la Reyer Venezia perde 79-59 in casa contro i serbi del Partizan Belgrado. Primo quarto, Fotu 9-6 per i veneti. Watt, 11-8. Ancora Watt, 15-11. D’ Ercole, Venezia prevale 18-11. Secondo quarto, Casarin 23-15 Reyer. Ancora Casarin, 27-20. Watt, 31-23. Venezia si impone di nuovo 33-27. Terzo quarto, Daye 38-27 Reyer.

Dangubic tiene in gara i serbi, però 38-30 per i veneti. Cerella, 41-34 per la squadra allenata da Walter De Raffaele. Thomas, 48-43 Partizan. Trifunovic, i serbi trionfano 55-45. Quarto quarto, Miller Mointyre 60-50 Partizan. Jaramaz, 70-55. Di nuovo Jaramaz, 75-55. Trifunovic, il Partizan Belgrado vince questo quarto e 79-59 tutta la partita. Netta sconfitta per la Reyer Venezia. E’ ultima in classifica con 2 punti. Migliori marcatori, nei veneti Watt 21 punti e Chappell 8. Nei serbi Jaramaz 12 punti e Trifunovic 11.