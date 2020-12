Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 72-69 fuori casa con l'Efes Istanbul

(via Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella quattordicesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 72-69 fuori casa contro i turchi dell’Efes Istanbul. Primo quarto, Dunston 4-2 per i turchi. Punter impatta per i lombardi, 5-5. Beaubois, 9-5 Efes. Di nuovo Beaubois, 15-10. Micic, 17-12. Datome, 18-17 Armani. Questo quarto termina in parità, 20-20. Secondo quarto, Hines 24-21 per la squadra allenata da Ettore Messina. Leday, 29-24. Di nuovo Leday, 35-26. Punter, 40-28. Delaney, 46-29. Milano prevale 46-31.

Terzo quarto, Beaubois tiene in gara l’Efes, ma 46-41 Armani. Hines, 48-46 per i lombardi. Micic, 52-50 per i turchi. Datome impatta per Milano. Questo quarto termina in parità, 52-52. Quarto quarto, Delaney, 57-53 Armani. Micic, 60-57 per i turchi. Singleton, 66-59. Punter impatta per i lombardi, 67-67. Rodriguez, 69-67 per la squadra di Ettore Messina. Delaney, Milano vince questo quarto e 72-69 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi. Sono quinti in classifica con 18 punti. Migliori marcatori nell’Armani Milano Punter 18 punti e Shields 11. Nell’Efes Istanbul Beaubois 13 punti e Dunston 11. Nella quindicesima giornata di andata l’Armani Milano giocherà mercoledì 23 Dicembre alle 20,45 in casa contro gli spagnoli del Barcellona.