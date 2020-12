Tennis: l'ATP Cup 2021 si giocherà in Australia con 12 squadre

(credits: Us Open)

FRANCESCO LOIACONO - L’ATP Cup 2021 si svolgerà a Melbourne in Australia dall’1 al 5 Febbraio. Vi parteciperanno solo 12 squadre invece che 24 come a Gennaio 2020. Per il Covid 19 non si giocheranno le qualificazioni ma sarà l’ATP a Gennaio 2020 ad annunciare le squadre che parteciperanno all’ATP Cup. Da decidere i criteri che l’ATP adotterà. Molto probabilmente per definire le partecipanti, si terrà conto del rendimento dei tennisti in singolare negli ultimi mesi del 2020. Quasi certa sembra la partecipazione secondo indiscrezioni, di Serbia Spagna Italia e Gran Bretagna.

Per il resto è tutto da decidere. A Gennaio 2020 l’ATP Cup è stata vinta dalla Serbia che ha sconfitto in finale 2-1 a Sydney in Australia la Spagna. Probabile che anche nel 2021 la Serbia con Novak Djokovic e la Spagna con Rafael Nadal siano tra le squadre favorite per aggiudicarsi l’ATP Cup.