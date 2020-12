Basket, Eurolega: l'Armani Milano vince 79-71 fuori casa col Fenerbahce Istanbul

(credits: Olimpia Milano Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella quattordicesima giornata di Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 79-71 fuori casa contro i turchi del Fenerbahce Istanbul. Primo quarto, Tarczewski 7-5 per i lombardi. Leday, 14-10. Barthel, 15-14 per i turchi. Shields, 24-21 Armani. Hines, Milano prevale 26-25. Secondo quarto, Datome 30-27 per la squadra allenata da Ettore Messina. Delaney, 39-27. Leday, 42-32.

Datome, Milano si impone di nuovo 44-35. Terzo quarto, Leday 48-37 Armani. Di nuovo Leday, 53-41. Micov, 57-43. Rodriguez, 64-48. Datome, Milano trionfa 68-48. Quarto quarto, Datome 70-52 Armani. Tarczewski, 72-58. Punter, 76-58. Shields, 78-61. Rodriguez, Milano vince questo quarto e 79-71 tutta la partita. Successo meritato per i lombardi. Sono quinti in classifica con 16 punti. Migliori marcatori, nell’Armani Milano Leday 15 punti e Punter 13. Nel Fenerbahce Istanbul Pierre 16 punti e Barthel 13. Nella quindicesima giornata l’Armani Milano giocherà giovedì 17 Dicembre alle 18,30 fuori casa contro gli altri turchi dell’Efes Istanbul.