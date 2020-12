Calcio: Marco Baroni è il nuovo allenatore della Reggina

Foto Reggina / Lillo D'Ascola





FRANCESCO LOIACONO - Marco Baroni, 57 anni è il nuovo allenatore della Reggina. Ha firmato fino a Giugno 2021 con possibilità di rinnovare il contratto per una o due stagioni. Baroni è subentrato a Mimmo Toscano che nella scorsa stagione portò i calabresi in Serie B.

Il presidente Luca Gallo ha deciso di cambiare tecnico dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Venezia nell’anticipo della dodicesima giornata di andata di Serie B. Gallo ha ringraziato Toscano e il suo staff prima della svolta tecnica. Nella scorsa stagione Baroni allenò la Cremonese in B. Baroni debutterà sulla panchina dei calabresi nella tredicesima giornata di andata sabato 19 Dicembre alle 14 in casa contro il Cittadella.