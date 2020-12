Covid, Oms: "Pandemia grave ma potrebbe arrivare di peggio"

(Agenzia Vista) Ginevra, 29 dicembre 2020 - "Questo è un campanello d'allarme. Questa pandemia è stata molto grave, si è diffusa in tutto il mondo in modo estremamente rapido e ha colpito ogni angolo di questo pianeta, ma non è necessariamente la più grande. Il virus è facilmente trasmissibile e uccide le persone, il suo attuale tasso di mortalità è ragionevolmente basso rispetto ad altre malattie emergenti. Dobbiamo prepararci per qualcosa che potrebbe essere ancora più grave in futuro". Lo ha detto ai giornalisti il capo delle emergenze dell'Oms, Michael Ryan, in un briefing che segna un anno da quando l'agenzia delle Nazioni unite ha appreso per la prima volta della diffusione del nuovo virus in Cina. WHO