De Luca: “Se faccio il cenone di Natale gli invitati probabilmente andranno in terapia intensiva"

(Agenzia Vista) - Napoli, 18 Dicembre 2020 - “Se io in nome dell’umanità faccio il cenone di Natale con 20 familiari non conviventi non sono stato più generoso e umano, sono stato più irresponsabile. Perché magari i miei genitori, i miei nonni, i miei figli vengono invitati ad un pranzo rispetto al quale dopo due settimane, probabilmente, andranno in terapia intensiva. È chiaro che farebbe piacere a tutti quanti noi per ragioni umane, comprensibili, stare tutti quanti raccolti in famiglia, ma dobbiamo dire in maniera brutalmente chiara che questo momento di eventuale raccolta di tutti in famiglia significa aprire le porte di nuovo per le terapie intensive e per la morte per tante persone anziane.” Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta su Facebook. /