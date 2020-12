Decaro dispiaciuto: "San Nicola senza cioccolata calda e messa all'alba, ma qualcosa ci inventeremo"

(Agenzia Vista) Bari, 02 dicembre 2020 - Il sindaco di Bari Antonio Decaro in un video postato su Facebook: "Un San Nicola diverso quest'anno. Senza il calore degli abbracci e delle fiaccole che all'alba arrivano ad illuminare questa piazza. Purtroppo per evitare rischi nelle giornate di festa, le celebrazioni religiose saranno a porte chiuse e sarà vietato ritrovarsi tutti insieme nelle piazze del centro storico. Dobbiamo resistere e rispettare le restrizioni per superare presto questa situazione". /