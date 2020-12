Ex Ilva, Lacarra (Pd): "Su trattativa indispensabile pieno coinvolgimento di territorio e parti sociali"

ROMA - “Dalle parti sociali arrivano preoccupazioni legittime rispetto ai contenuti della trattativa per l’ingresso dello Stato nell’ex-Ilva. È indispensabile ribadire che non si può prescindere, soprattutto nell’ambito di un’operazione così importante, dal pieno coinvolgimento delle comunità territoriali e delle organizzazioni sindacali.” Lo dichiara in una nota l’on., Segretario del PD Puglia, a margine dell’audizione odierna dei sindacati in commissione Lavoro della Camera sulle prospettive industriali, occupazionali e ambientali degli stabilimenti ex-Ilva.“La priorità è senz’altro dotarsi di un piano industriale chiaro per il rilancio degli stabilimenti, che segni un punto di svolta e di equilibrio sotto il profilo della sanità pubblica, del lavoro e della salvaguardia ambientale. Ma ciò deve avvenire secondo il metodo della massima condivisione delle decisioni. Il Governo, in tal senso, non può esimersi dal coinvolgere pienamente il Parlamento nelle scelte che intende adottare.”