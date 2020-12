BARI - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco hanno incontrato oggi in videoconferenza i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Puglia, Gesmundo, Castellucci e Busto, insieme ai Direttori di dipartimento alla Sanità Montanaro, allo Sviluppo economico Laforgia, alle Risorse finanziarie Albanese, alla Segreteria generale della Presidenza Venneri, e al capo di Gabinetto Claudio Stefanazzi.“Abbiamo ribadito nel corso della riunione la comune volontà di dialogo e condivisione sui vari temi di interesse pubblico –– per questo abbiamo deciso di attivare una cabina di regia con un cronoprogramma definito, in modo da procedere in maniera congiunta e sinergica nelle azioni di contrasto alla pandemia e di rafforzamento del tessuto sociale ed economico”.