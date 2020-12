BARI - Questa mattina la segreteria dell'assessore regionale alla Cultura e al Turismo, Massimo Bray, ha inviato una mail di invito per un incontro con tutto il partenariato socio economico cultura e turismo per il prossimo 10 dicembre.Per mero errore materiale, l'invito non è stato recapitato a Federalberghi e ad Asco. Immediatamente si è provveduto ad un reinoltro dello stesso alla mailing list completa.L’Assessore Massimo Bray ha sentito il Presidente di Federalberghi Puglia Francesco CaizzI, con cui ha chiarito l’accaduto scusandosi personalmente.